117 قتيلاً لمرتزقة تركيا في طرابلس وتجنيد مئات الإرهابيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المرصد السوري عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة لليبيا إلى 117 قتيلاً، موضحاً أن قتلى المرتزقة في ليبيا سقطوا خلال الاشتباكات الدائرة على محور صلاح الدين جنوبي طرابلس ومحور الرملة قرب المطار ومحور مشرع الهضبة، فيما يتم إسعاف الجرحى والقتلى إلى كل من 3 نقاط طبية، تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور ومصحة غوط الشعال.

وتواصل أنقرة تحشيد المرتزقة؛ إذ ارتفع عدد المجندين لدعم ميليشيات طرابلس إلى نحو 4750 مرتزقاً، بحسب المرصد الذي أشار إلى أن عدد المجندين من الجماعات الإرهابية الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب، بلغ بحسب المرصد نحو 1900.

وأعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوبي طرابلس، بينما تستمر سلطات أنقرة في تضييق الخناق على وسائل الإعلام التي تكشف الخسائر التركية في ليبيا. وفي هذا السياق اعتقلت الشرطة التركية، باريش ترك أوغلو، مدير الأخبار في موقع «أودا تي في»؛ بسبب تقرير عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركي، الذي قتل في ليبيا وكشف هويته، وعرضت محطة «أودا تي في» لقطات الثلاثاء الماضي عن الجنازة في مقاطعة مانيسا الغربية، قائلة إن مراسم الدفن جرت بصمت، من دون مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى. وأصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق تيرك أوغلو لفضح هوية المسؤول في وكالة الاستخبارات. ولكن تم الكشف عن هويته بالفعل من قبل نائب حزب الصالح المعارض أوميت أوزداي في مؤتمر صحفي في البرلمان تم بثه عبر الإنترنت، بحسب ما أعلنت قناة «أودا تي في».