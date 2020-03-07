السعودية تتخذ عدة إجراءات وقائية لمنع انتقال «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن حكومة المملكة اتخذت عدة إجراءات وقائية واحترازية حسب توصيات الجهات الصحية المختصة في البلاد، منعاً لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، ومحاصرته والقضاء عليه، وذلك حرصاً على حماية المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن قرارات الحكومة السعودية، تنص على قصر الدخول إلى المملكة مؤقتاً للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية في المطارات التالية «مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام»، وأن يكون المرور عبر المنافذ البرية بين السعودية والدول المذكورة للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فوراً. كما أكدت، أنه بالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في السعودية القادمين من الدول الثلاث، فيبدأ سريان هذا الإجراء في تمام الساعة ( 11:55 ) من مساء السبت 7 مارس 2020.

وأكدت القرارات على أن من يرغب في القدوم إلى المملكة العربية السعودية بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا، وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في المملكة، أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ويسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة لدخوله المملكة. ودعت جميع الناقلين الجويين، إلى التأكد من سلامة الشهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة.

وأوضحت القرارات أن سفارات المملكة في الدول التي ظهر فيها خطر انتشار الفيروس، ستقوم بتحديد مختبرات محددة معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.وأكدت القرارات أنه تستثنى من الإجراءات السابقة، الحالات الإنسانية والاجتماعية، بناء على ما تراه وزارة الداخلية ووزارة الصحة.