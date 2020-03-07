دليل القارئ إلى التفكيكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يضم كتاب «ألوان من التفكيكية» من إعداد نيكولاس رويل، وترجمة عبد الوهاب علوب، تنويعة من الموضوعات والمقالات، حيث يشمل مقالات عن دراسات الأخلاق والحركة النسائية والقصص والسينما والتأويل والحب والشعر وما بعد الاستعمار، والتحليل النفسي والتقنية والنسيج، إلا أن كلا من هذه المقالات له أكثر من بؤرة تركيز، ويستكشف صوراً أخرى من التفكيكية.

يبدأ الكتاب بمقدمة بعنوان، ما التفكيكية؟ قبل أن ينتقل إلى سلسلة من مقالات أكثر تحديداً، واقترح في بداية هذا المشروع أن يكون لكل مقال عنوان بصيغة التفكيكية، ويتعلق المقال الأخير لجاك ديريدا بحرف العطف (و) نفسه، ويشير في مستهل مقاله إلى أنه في البدء كانت واو العطف، والتفكيكية اسم نهج للتحليل النقدي، ينطبق بصفة خاصة على النصوص الأدبية، وببحثها في قدرة اللغة على تصوير الواقع، بدقة تؤكد أنه ما من نص يمكن أن يكون له معنى ثابت لا يتغير، وأن القارئ لا بد أن يستبعد أي افتراض فلسفي أو غير فلسفي في تناوله أي نص.

«في خطاب لصديق ياباني» يعلن ديريدا صراحة وبكل بساطة أن «التفكيك ليس منهجاً ولا مجال لتحويله إلى منهج» وما يقصده هو أن التفكيك ليس منهجا يمكن تطبيقه على نص أدبي مثلا، أو على نص فلسفي أو أي نص آخر أو معجم أو فيلم، أو على الحركة النسائية أو على التحليل النفسي، ويحرص ديريدا على تحاشي هذا المصطلح «منهج» لأنه ينطوي على دلالات ذات شكل إجرائي من إصدار الأحكام، مفكر صاحب منهج قرر بالفعل كيف يتصرف، ويعجز عن أن يستسلم للمسألة التي يفكر فيها، فهو مسؤول عن المعايير التي تشكل إيماءاته الفكرية، وهذه بالنسبة لديريدا هي المسؤولية ذاتها.