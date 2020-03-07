دبي - بواسطة محمد فارس يحصل تطبيق AirDroid على ميزة المشاركة القريبة © Tech World قدمت بواسطة

حصل تطبيق AirDroid على تحديث جديد وأصبح يدعم ميزة المشاركة القريبة والشبيهة في التطبيق الآخر AirDrop.

كان لخدمة AirDroid صولات وجولات حتى أصبحت جزءًا رئيسيًا على أي جهاز أندرويد، ومع ذلك، فقد أهمل العديد من المستخدمين هذه الخدمة بسبب الإعلانات الثقيلة والمخاوف الأمنية، وعلى الرغم من ذلك لا تزال تتمتع بشعبية قوية.

في هذه الأثناء اكتسب التطبيق ميزة جديدة قد تُقنع المستخدمين بتجربته مرة أخرى، والمتمثلة في دعمه لمشاركة الملفات بين الأجهزة القريبة على غرار AirDrop، مع الإشارة أن التحديث وصل أواخر الشهر الماضي، ولكن الآن أصبح متاح على نطاق واسع بين مستخدمي أندرويد.

على أي حال، ما يُميّز هذه الخاصية الجديدة، هي دعمها العمل مع الأجهزة المتصلة بشبكات مختلفة، كما ولا يتوجب على الجهاز الذي سيستقبل الملف تسجيل الدخول، على عكس الجهاز الذي سيُرسل الملفات.

Advertisements

أخيرًا، قد تكون ميزة المشاركة في AirDroid غير مفيدة كالتي موجودة في AirDrop أو ميزة المشاركة القريبة المتوقع قدومها على أندرويد في يوم من الأيام، كون أن الثانية والأخيرة مصممتين بشكل صحيح دون الحاجة إلى استخدام أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية، ومع ذلك قد تُساعدك الأولى في الوقت الحالي على نقل الملفات الخفيفة.

تحميل تحديث AirDroid على أندرويد.

التدوينة يحصل تطبيق AirDroid على ميزة المشاركة القريبة ظهرت أولاً على عالم التقنية.