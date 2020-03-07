شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: عدد المصابين بكورونا بلغ 46 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، مشيرة إلى أن عدد المصابين بكورونا فى عموم العراق بلغ 46 حالة، وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن عدد حالات الوفاة حتى الآن فى عموم العراق جراء إصابتهم بفيروس كورونا بلغ 4 حالات، مؤكدا فى الوقت ذاته أن حالتين تماثلا للشفاء تماما من هذا الوباء.

ويأتى هذا عقب ساعات من إعلان وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا"، مبينة أن خمسة منهم فى العاصمة بغداد واثنان بالسليمانية والحالة الثامنة لمرأة توفيت فى محافظة كربلاء.

وكانت خلية الأزمة فى محافظة المثنى العراقية، قد قررت منذ قليل اليوم السبت، غلق جميع المزارات الدينية بالمحافظة لمدة 15 يوماً، وحصر دخول الوافدين إليها؛ كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا، جاء ذلك فى بيان صحفي، أوردته قناة "السومرية نيوز"، صباح اليوم السبت.

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كما أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، إيقاف حركة قطارات المسافرين بين بغداد والبصرة بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر، للوقاية من فيروس كورونا، وقالت الشركة العامة لسكك حديد العراق - فى بيان صحفي، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن هذا القرار جاء فى إطار التدابير الوقائية اللازمة وتفادى تداعيات انتشار فيروس كورونا، حرصاً على سلامة المواطنين الوافدين والمغادرين عبر قطارات السكك الحديدية.

جدير بالذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).