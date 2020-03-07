شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يغلق جميع المزارات الدينية فى محافظة المثنى تحسبا لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت خلية الأزمة فى محافظة المثنى العراقية، اليوم السبت، غلق جميع المزارات الدينية بالمحافظة لمدة 15 يوماً، وحصر دخول الوافدين إليها؛ كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا، جاء ذلك فى بيان صحفي، أوردته قناة "السومرية نيوز"، صباح اليوم السبت.

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، إيقاف حركة قطارات المسافرين بين بغداد والبصرة بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر، للوقاية من فيروس كورونا، وقالت الشركة العامة لسكك حديد العراق - فى بيان صحفي، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن هذا القرار جاء فى إطار التدابير الوقائية اللازمة وتفادى تداعيات انتشار فيروس كورونا، حرصاً على سلامة المواطنين الوافدين والمغادرين عبر قطارات السكك الحديدية.

و كانت قناة العربية، قد نشرت خبرا عاجلا عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا فى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

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وكانت مديرية الصحة العامة بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حجزت أكثر من 1000 مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد وأعلنت الصحة العراقية تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا والإجمالى 26.

وقال مدير الصحة دلوفان محمد، يوم الاثنين، "إنه تم حجز 1095 شخصًا ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل، إذ سيمكثون فى الحجر الصحى لمدة 14 يومًا"، موضحًا أن بعضًا من المشتبه بإصابتهم بالفيروس ستنتهى مدة حجرهم الخميس المقبل.