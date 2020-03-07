شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: توقف حركة القطارات بين بغداد والبصرة تحسبا لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، إيقاف حركة قطارات المسافرين بين بغداد والبصرة بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر، للوقاية من فيروس كورونا، وقالت الشركة العامة لسكك حديد العراق - فى بيان صحفي، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن هذا القرار جاء فى إطار التدابير الوقائية اللازمة وتفادى تداعيات انتشار فيروس كورونا، حرصاً على سلامة المواطنين الوافدين والمغادرين عبر قطارات السكك الحديدية.

و كانت قناة العربية، قد نشرت خبرا عاجلا عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا فى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وكانت مديرية الصحة العامة بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق/ حجزت أكثر من 1000 مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد وأعلنت الصحة العراقية تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا والإجمالى 26، وقال مدير الصحة دلوفان محمد، اليوم الاثنين، "إنه تم حجز 1095 شخصًا ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل، إذ سيمكثون فى الحجر الصحى لمدة 14 يومًا"، موضحًا أن بعضًا من المشتبه بإصابتهم بالفيروس ستنتهى مدة حجرهم الخميس المقبل.

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وأضاف، "أنه تم تحديد أماكن خاصة فى المستشفيات لعزل أية حالة يُشتبه بها، ومن ثم يتم نقلها إلى المراكز الخاصة لإخضاعهم للرقابة الصحية والعلاج"، مشيرا إلى تهيئة 12 مركزًا للحجز فى أربيل.

وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، قد ذكرت يوم أمس الجمعة، أن السلطات العراقية أبلغت عن حالة وفاة فى مدينة كربلاء بسبب فيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات فى البلاد بسبب الفيروس إلى ثلاثة.

قالت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن وزارة الصحة، إن العراق سجل ثمانى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، خمسة منها فى بغداد واثنتان فى السليمانية وواحدة فى كربلاء.