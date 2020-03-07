شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة المغربية ينفى وفاة مصابين اثنين بكورونا فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى سعد الدين العثمانى رئيس الحكومة المغربية، صحة الأخبار المتداولة حول وفاة المصابين الاثنين بفيروس كورونا المستجد فى المملكة، وأوضح العثماني، صباح اليوم السبت، أن هذا الكلام عار عن الصحة، وقال إن المريض الأول يتماثل للشفاء، والمريضة الثانية ـ على الرغم من أن حالتها صعبة ـ إلا أن هناك أملا فى أن تتحسن، وعند كل جديد ستبادر وزارة الصحة للإخبار به بكل شفافية.

و كانت وسائل إعلام رسمية بالمغرب، قد أعلنت عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد كشفت صباح يوم الاثنين، عن أن عدد الحالات التى اشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل المغرب بلغ 27 حالة، وأنه تبين بعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة خلوها من هذا الفيروس، وأن جميعها سلبية، وذلك فى إطار منظومة اليقظة والرصد الوبائى، التى تنفذها الوزارة .

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد زودت جميع المستشفيات بتجهيزات طبية متطورة للكشف عن فيروس "كورونا" الذى اجتاح أكثر من خمسين دولة حول العالم منذ تفشيه فى مدينة "ووهان " الصينية أواخر شهر ديسمبر الماضي.

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يشار إلى أن اللجنة الوطنية للقيادة بدولة المغرب، قالت يوم الأحد، إنها تواصل تتبع الوضع الوبائى على المستوى الدولى وأنه من المحتمل اتخاذ تدابير إضافية .

ووفقا لوكالة المغرب العربى، جاء فى بلاغ للجنة أنه مع التذكير بأنه لم يتم رصد أية حالة إصابة بالمرض ببلدنا ، تؤكد اللجنة مواصلتها تتبع الوضع الوبائى على المستوى الدولى ، وأنه من المحتمل اتخاذ تدابير إضافية".

و كمن جهته، قرر الاتحاد المغربى لكرة القدم، إقامة جميع المباريات القادمة فى مختلف المسابقات بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشى فيروس "كورونا"، وأصدر الاتحاد المغربى لكرة القدم - بيانا مساء يوم الأربعاء، قال فيه إن القرار يأتى فى إطار الحرص على سلامة جميع عناصر كرة القدم من لاعبين ومدربين وجماهير.

وجاء بيان الاتحاد المغربى كالتالى "فى إطار حرصها على سلامة أسرة كرة القدم من لاعبين ومدربين وجماهير، وبتنسيق مع الجهات المختصة، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إجراء جميع المباريات فى مختلف المسابقات الكروية بجميع فئاتها بدون جمهور اعتبارا من اليوم".