شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يحتفى بوصول عدد المشاركين بتحدى القراءة العربى لـ21 مليون طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، بوصول عدد المشاركين في تحدي القراءة العربي في دورته الخامسة 21 مليون طالب من 52 دولة حول العالم، قائلا :"فخور بأن تكون أكبر مسابقة عربية بين شبابنا هي في القراءة".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر: "فخور وسعيد بوصول عدد المشاركين في تحدي القراءة العربي في دورته الخامسة 21 مليون طالب من 52 دولة حول العالم... ومن 96 ألف مدرسة. ساعدنا في الإشراف على هؤلاء الطلاب 120 ألف مشرف قراءة. فخور بتدافع الطلاب نحو القراءة.. وفخور بأن تكون أكبر مسابقة عربية بين شبابنا هي في القراءة".

وتابع:"اقرأ هي أول رسالة من السماء ..وهي الطريق للارتقاء بالعقل ..وهي الوسيلة الأسرع للتنمية. تحدي القراءة العربي يثبت أن دولنا العربية قادرة على إنجار مشاريع معرفية ثقافية ضخمة معاً..كل الشكر لوزراء التربية العرب ...وللمشرفين ..والمنسقين.. ونبارك لطلابنا العرب أينما كانوا هذا الإنجاز".



الشيخ محمد بن راشد

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تحدى القراءة



حاكم دبى

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، قد أطلق تطبيق "المتسوق السرى "، بهدف إتاحة الفرصة لتقييم كافة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وذلك بثمانى لغات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أطلقنا اليوم فى الحكومة الاتحادية تطبيق "المتسوق السرى " ... بهدف إتاحة الفرصة لتقييم كافة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وذلك بثمانى لغات .. وكذلك تقييم مقدمى الخدمة ومراكز تقديم الخدمة وإرسال أى ملاحظات للمسؤول حول جودة خدماتنا الحكومية".

وتابع :"ستستمر الحكومة فى فتح قنوات جديدة للاستماع للجمهور بشكل دائم ... وأى ملاحظات يرسلها المستخدمون ستدخل ضمن تقييم مسئولى هذه المراكز ولتكون ضمن تقارير الأداء المرفوعة لمجلس الوزراء".