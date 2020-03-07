شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤسس مركزا للصحة الوقائية لرعايا الدول العائدين من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسست دولة الإمارات العربية المتحدة، مركزا للصحة الوقائية ضمن "المدينة الإنسانية" فى أبوظبي؛ لتقديم الرعاية العلاجية وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لرعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من مقاطعة "هوباي" الصينية بؤرة تفشى وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19" للتأكد من سلامتهم، وذلك فى إطار مساعدة الأشقاء فى الظروف الطارئة.

و وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت، أن المركز الذى تم تجهيزه بكافة المستلزمات الضرورية للعائدين من مقاطعة هوباى الصينية، يوفر منظومة رعاية صحية متكاملة طوال فترة الحجر الصحى المقررة بـ 14 يوما وبما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية إلى حين التأكد التام من سلامتهم.

ويقدم مركز الصحة الوقائية، الذى تم رفده بالمعدات والأجهزة الطبية الحديثة خدمات إجراء الفحوص الطبية لكافة الفئات العمرية من الذين تم إجلاؤهم من الصين للوقوف إلى جوارهم فى هذه الظروف الطارئة التى يمرون بها ما يؤكد صواب هذا القرار الإنسانى المسؤول فى نجدة الأشقاء والأصدقاء.

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ويجسد تأسيس مركز الصحة الوقائية، الذى يراعى تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية جهود الإمارات الإنسانية وإعلاء قيم التضامن مع المجتمعات والشعوب فى الأزمات والكوارث ونهجها الراسخ فى الفزعة لنجدة الأشقاء والأصدقاء فى أحلك الظروف لتعيد لهم الأمل فى الحياة بعد أن ضاقت بهم السبل.

و كانت وزارة الصحة فى الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت مساء يوم أمس الجمعة، إن السلطات رصدت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة فى بيان، أن إجمالى عدد الإصابات فى البلاد بلغ 45 كما شُفيت حالتان ليرتفع إجمالى عدد حالات الشفاء إلى سبعة.