شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي بفرض طوقاً أمنياً على الضفة وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي، عن فرضه طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية وإغلاقه مؤقتا جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة لدواع أمنية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذا الإجراء يسري اعتبارا من منتصف ليلة اليوم السبت ق، وذلك بمناسبة عيد المساخر اليهودي، و"بناء على تقييم للأوضاع الأمنية ووفق مقتضيات المستوى السياسي".

وأشار الجيش إلى أن إغلاق معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم) مع غزة سيتم اعتبارا من منتصف ليلة الاثنين لمدة 24 ساعة، مؤكدا أن رفع الطوق الأمني عن الضفة الغربية وإعادة فتح المعابر مع القطاع سيتم في منتصف ليلة الأربعاء.

وبموجب هذا الإجراء، لن يسمح بدخول إسرائيل إلا للحالات الإنسانية والطبية والطارئة وبعد حصولها فقط على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قد اعتقلت 7 فلسطينيين من الضفة الغربية عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم، فيما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من بلدة سلوان بالقدس عقب دهم وتفتيش منازلهم، كما اعتقلت فلسطينيا من قرية بيت الروش الفوقا غرب الخليل، وآخر من بلدة ديراستيا غرب سلفيت، بالاضافة إلي اعتقال اثنين آخرين من بلدة صيدا ومخيم طولكرم.

وفي سياق منفصل، أصيب عدد من الفلسطينيين في بلدة بيتا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تصديهم لاقتحام مستوطنين جبل العرمة جنوب نابلس بحماية قوات الاحتلال.