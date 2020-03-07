شكرا لقرائتكم خبر عن صحة قطر تعلن تسجيل حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وارتفاع المصابين لـ12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة فى قطر، اليوم السبت، عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" فى البلاد، لأحد المواطنين القطريين ممن عادوا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية فى الفترة الاخيرة، وخضع للحجر الصحى فور وصوله للبلاد، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى البلاد إلى 12 حالة حتى الآن.

ووفقا للموقع الرسمى للوزارة القطرية، تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو فى حالة صحية مستقرة، وتؤكد وزارة الصحة أن المريض لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله، ولا تزال مؤشرات تفشى المرض فى دولة قطر منخفضة.



قطر

يذكر أن مركز الاتصال الخاص بفيروس كورونا 2019 (كوفيد - 19) فى وزارة الصحة العامة يتلقى أى بلاغات أو استفسارات تتعلق بالفيروس على مدار الساعة على رقم الاتصال المجانى (16000).

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وفى نفس السياق، أعلنت دولة البحرين عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 62 بعد تسجيل 6 حالات جديدة.

وفيما أعلنت السلطات البحرينية أنها ستنقل أول دفعة من مواطنيها المتواجدين فى إيران، الثلاثاء المقبل، وسط تفشى فيروس كورونا.

وقال وليد المانع وكيل وزارة الصحة البحرينية: "نقل أول دفعة من المواطنين البحرينيين من إيران الثلاثاء المقبل"، مضيفا أنه "منذ إعلان خطة الإجلاء والجهات المعنية على اتصال مع المواطنين المتواجدين فى إيران وأهاليهم".

وأضاف المانع: "جميع العائدين من إيران ضمن خطة الإجلاء سيتم إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة، ونقلهم لمراكز الحجر الاحترازى أو العزل والعلاج، وفق ما ستكشفه نتائج الفحوصات المختبرية".