شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية توصى بوقف جميع الفعاليات والتجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت وزارة الصحة العمانية بوقف جميع الفعاليات والتجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة العمانية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضى أن الحالات الثلاثة الأخيرة المصابة بـ"كورونا" كانوا فى إيران، لافتة إلى أنه تم شفاء حالتين مصابتين بـ"كورونا" فيما ارتفع عدد المصابين إلى 15 حالة، وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها، وكانت سلطنة عمان أعلنت عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضى.

وفيما كشف موقع (CNN)الإخباري، أن فيروس كورونا انتشر في جميع أنحاء العالم، منذ اكتشاف الحالات الأولى في وسط الصين فى ديسمبر، وأصاب أكثر من 101000 شخص في العالم.

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وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن الفيروس، الذي يسبب مرضًا يعرف باسم Covid-19، يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر من خلال "انتقال الرزاز"، حيث ينتقل الفيروس بسبب العطس أو السعال، كذلك عن طريق الاتصال المباشر.

وقال الموقع، فى البر الرئيسى للصين، تم تسجيل أكثر من 80.600 حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 3000 حالة وفاة، الغالبية العظمى في مقاطعة هوبي، وهي السبب في انتشار هذا الفيروس.

وأضاف الموقع، هناك أكثر من 20800 حالة مؤكدة من فيروس كورونا في 85 دولة ومنطقة على الأقل خارج البر الرئيسي للصين، أكثر من 700 من تلك الحالات مرتبطة بسفينة" DiamondPrincess " دايموند برنسس السياحية، توفى 360 شخصًا على الأقل خارج الصين القارية من الفيروس.