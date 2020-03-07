كورونا.. إصابتان في السعودية يرفع العدد إلى 7

الرياض / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الكلي للحالات إلى 7.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، إن "المصابتين مواطنتان، إحداهما قادمة من إيران عبر البحرين، والثانية قادمة من النجف بالعراق عن طريق الإمارات".
وفي وقت سابق السبت، أعلنت الحكومة عدة إجراءات وقائية واحترازية تخص المسافرين القادمين إلى المملكة للحد من انتشار الفيروس.
وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم في 93 دولة و3 أقاليم ذاتية الحكم، توفي منهم قرابة 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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