السعودية تسمح بالطواف في الحرم المكي لغير المعتمرين

الخليج 365

أعلنت السلطات السعودية، السبت، السماح بفتح الطواف لغير المعتمرين.

وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين بالسعودية عبدالرحمن السديس أن "أمراً ملكياً جاء سماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك". بحسب وكالة الأنباء السعودية.

والخميس، أعلنت السلطات السعودية، "إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، حيث ستكون الصلاة داخل المسجد فقط".



والأربعاء، قررت السعودية تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

كما تم بناء ساتر حول الكعبة، في إجراء وقائي لمنع الطائفين من ملامسة ستار الكعبة والحجر الأسود ومقام إبراهيم.



وكشفت الحكومة السعودية في وقت سابق السبت، عن عدة إجراءات وقائية واحترازية تخص المسافرين القادمين إلى المملكة للحد من انتشار كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله: تم اقتصار دخول السعودية مؤقتًا للقادمين من الإمارات، والكويت، والبحرين، على المنافذ الجوية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام".



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وأضاف: "يكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط".



وأشار إلى أن "وزارة الصحة ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا".



وأكد المسؤول السعودي "على من يرغب في القدوم إلى البلاد بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد - وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في السعودية - أن يقدم شهادة صحية تثبت خلوه من الإصابة بكورونا".



وأضاف أن القرار يسري كذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ ( 14 ) يوماً السابقة لدخوله المملكة".



وأردف بالقول: "ستقوم سفارات السعودية في الدول المشار إليها بتحديد مختبرات (معامل) محددة معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها".

وحتى السبت، وصل عدد حالات الإصابة بكورونا في السعودية إلى 5.وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم في 93 دولة و3 أقاليم ذاتية الحكم، توفي منهم قرابة 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.



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