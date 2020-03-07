إصابتان بكورونا في مؤتمر حضره نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية

صحيفة الخليج الالكترونية

تأكّدت إصابة شخصين بفيروس كورونا المستجدّ بعد مشاركتهما بمؤتمر لوبي “آيباك” المؤيّد لإسرائيل في واشنطن، والذي حضره نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، إلى جانب العشرات من أعضاء الكونغرس.

وأعلنت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “آيباك” في رسالة إلكترونية إلى الحاضرين والمتحدثين ومكاتب الكونغرس؛ أن المصابين قدما من نيويورك لحضور المؤتمر الذي عقد بين الأول والثالث من مارس.

ووفق “رويترز” قالت مجموعة الضغط في الرسالة التي نشرت على صفحتها على تويتر: “تثبّتنا بأنّ اختبارات فيروس كورونا لاثنين على الأقلّ من المشاركين بالمؤتمر قدِما من نيويورك، جاءت إيجابيّة” لجهة الإصابة بالمرض.

وقال مسؤولون الجمعة: إنه “تم تأكيد 22 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19″ في ولاية نيويورك، معظمها لأشخاص في مقاطعة ويستشيستر الواقعة شمال مدينة نيويورك؛ ما يرفع مجموع الإصابات إلى 44”.

Advertisements

وأشار اللوبي إلى أنّه “على اتصال دائم” مع السلطات الصحية في ويستشيستر، ومع العاصمة الفدرالية والسلطات الصحية الوطنية بشأن هذا الموضوع.

ونشرت آيباك بيانًا في وقت لاحق الجمعة، نسبته إلى السلطات الصحية في واشنطن، أشار إلى عدم وجود أي خطر مباشر على الحضور، ولم يكن من الممكن بعد الحصول على تعليق من دائرة الصحة العامة في واشنطن.

وإلى جانب بنس وبومبيو، حضر المؤتمر زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، والمرشح الديموقراطي السابق للانتخابات التمهيدية الديموقراطية مايكل بلومبرغ.

ويقود بنس جهود الولايات المتحدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.