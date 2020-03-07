شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تطبيقات ذكية تمنحك مظهراً رائعاً في محادثات الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يتوقع خبراء التقنية أن يزداد الطلب على التطبيقات التي تمنح مظهراً رائعاً أثناء مكالمات الفيديو مع الزملاء، نظراً للزيادة في عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفيما يلي مجموعة من التطبيقات التي تمنح المرء مظهراً جيداً أثناء محادثات الفيديو مع زملاء العمل، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية:

– تشات غيم (ChatGame)

يهدف تطبيق تشات غيم الصيني إلى تحسين مظهرك أثناء مكالمة فيديو مباشرة مع ميزات تجميل الوجه. هذه الميزات يمكن أن تغير لون بشرتك، وتقلل من التوهج، وتصلح بشرتك الدهنية أثناء الدردشة.

تم وصف تشات غيم بأنه “وسيلة ممتعة وجذابة للاتصال” تشجع المستخدمين على الدردشة المرئية دون التفكير ملياً في محيطهم.

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– زوم (Zoom)

أضافت شركة “زوم فيديو كوميونيكشنز” ومقرها كاليفورنيا، خياراً جديداً لتعزيز مظهر الوجه. وتقول زوم إن ميزة “تاتش آب ماي أبيرنس” التي تقدمها الشركة تساعد على إعادة تأهيل صورة وجه المستخدم، وتساعد في تلطيف لون البشرة على الوجه لتقديم مظهر أكثر صقلاً عند عرض الفيديو الخاص بك للآخرين.

ويحتاج المستخدمون إلى اختيار قائمة الإعدادات، متبوعة بـ “الاجتماعات” لتشغيل الميزة الجديدة. وفي نظامي التشغيل ويندوز وماك، يمكن للمستخدمين تحديد الميزة بعد انضمام المشارك إلى المحادثة.

– تاكا ناكاهيكو (TakaNakahiko)

صمم مهندس ياباني يدعى تاكا ناكاهيكو مُرشحاً يغطي المستخدم بملابس رقمية، ويبدو أن هذا الإصدار يحتاج إلى القليل من العمل لأنه لا يتوافق تماماً مع حركات المستخدم.

كما أن ألوان البشرة الخاصة بالفلتر لا تتوافق مع الملابس، التي لا تتعدى كونها مجرد لقطة شاشة لرجل يرتدي بدلة، وتتناقض بشكل ملحوظ مع الإضاءة السيئة. ومع ذلك، إذا كان مشارك الدردشة المرئية ثابتاً تماماً أثناء المكالمة، فقد يخدع الزملاء.

– فيسبوك ماسنجر (Facebook Massenger)

بالنسبة للأشخاص الذين يحبون لمسات صغيرة يمكنهم اختيار فيسبوك ماسنجر للحصول على تحسينات بسيطة في الصورة، ويوفر تطبيق الدردشة الشائع أيضاً مرشحات نظارة جميلة، قد تعطي مظهراً أكثر أناقة.