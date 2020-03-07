شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبّه: رياح نشطة وغبار على منطقة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها، اليوم السبت، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة يشمل الجموم، القنفذة، الكامل، الليث، بحرة، خليص، رابغ والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وبينت الهيئة العامة للأرصاد، أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السابعة مساءً.