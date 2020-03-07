شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من كورونا.. أمانة الرياض تتخذ إجراءات صارمة في المولات والأسواق والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في الأسواق التجارية والمطاعم والمحلات.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أنها وجهت الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع معقمات، كما وجهت المجمعات التجارية (المولات) بوضع معقمات في دورات المياه وفي أنحاء المجمعات.

وأضافت أنها أكدت على مقدمي الغذاء في المطاعم ارتداء الكمامات، وكذلك الأمر على العاملين في محلات الحلاقة، حيث تم توجيههم بارتداء الكمامات والقفازات.