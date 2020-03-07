شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 128 مواطناً أفصحوا عن زيارتهم لإيران.. 26 منهم عادوا للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أن 128 مواطناً أفصحوا عن زيارتهم لإيران حتى اليوم السبت، وأن 95 منهم متواجدون حالياً هناك.

وأوضحت الصحة، في بيان لها، أن 26 من المبلغين عادوا بالفعل إلى المملكة، فيما يتواجد 7 آخرين حالياً في دول أحرى.

وتوجهت وزارة الصحة بالشكر للذين بادروا بالإفصاح عن تواجدهم في إيران، داعية الجميع للإفصاح خلال المهلة المحددة.