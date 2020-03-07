شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الفلسطينية تحجر على 15 سائحاً أمريكياً في بيت لحم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة الفلسطينية، السبت وضع 15 سائحاًَ أمريكياً بالحجر الصحي في فندق ببيت لحم بسبب فيروس كورونا. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن مجموعة توصيات لها على خلفية تفشي الفيروس شملت تحويل مركز الإدمان في محافظة بيت لحم إلى مكان للفرز واستقبال الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا. كما تم إغلاق كافة المساجد والكنائس في محافظة بيت لحم لمدة 14 يوماً ووقف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والنشاطات الاجتماعية والرياضية أيضاً.

من جهتها دعت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إلى عدم مغادرة قطاع غزة إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا. وشددت على ضرورة إجراء الحجر المنزلي لكافة العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري كضرورة صحية لسلامة المجتمع.

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