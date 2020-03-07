تنفيذية «أدكس» تعتمد 550 مليوناً لتمويل صادرات وطنية في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



وافقت اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، على تخصيص 550 مليون درهم (150 مليون دولار) خلال عام 2020 لتمويل المستوردين والمشترين من خارج الدولة لتمكينهم من شراء سلع أو خدمات إماراتية. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الأول لعام 2020، الذي عُقد برئاسة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، بحضور سعيد الظاهري مدير عام المكتب بالإنابة وأعضاء اللجنة، عدداً من طلبات تمويل الصادرات، ومتابعة تنفيذ سير الأعمال والاستراتيجيات الموضوعة للترويج عن خدمات «أبوظبي للصادرات» محلياً وعالمياً خلال الفترة المقبلة.

قال محمد سيف السويدي: «إن اللجنة التنفيذية لأبوظبي للصادرات بحثت خلال الاجتماع دراسة عدد من طلبات التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، إضافة إلى تعزيز كافة السبل والإمكانيات لتمكين المصدرين الوطنيين على عقد شراكات وصفقات تجارية ناجحة مع المستوردين في الخارج».

وأضاف: «يتطلع المكتب لزيادة تنمية معدلات الصادرات خلال المرحلة القادمة من خلال تركيز عمليات التمويل التي سيوفرها في الأسواق الناشئة بإفريقيا وآسيا، نتيجة لما تزخر به تلك الأسواق من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في جميع القطاعات».

تعزيز العمل المشترك

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من جانبه، قال سعيد الظاهري: «نهدف خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف عمل «أبوظبي للصادرات» وتعزيز وعي المجتمع المحلي بالخدمات التي يقدمها من خلال تعزيز العمل المشترك مع المؤسسات والغرف التجارية في كافة إمارات الدولة وتوحيد الجهود المشتركة لمساعدة الشركات المحلية على توسيع نطاق أعمالها والنفاذ إلى أسواق جديدة والاستفادة من الخدمات المالية التي يقدمها المكتب.

وقال: إن اجتماع اللجنة التنفيذية وضع محددات رئيسية لآليات العمل خلال العام 2020 وكيفية الاستفادة من الحلول التمويلية التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات لدعم المصدر الوطني وتوفير مظلة تمويلية وائتمانية رائدة لتشجيع الشركات الوطنية للحصول على فرص تصديرية قوية وزيادة نسبة صادراتها لدعم عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تطوير اقتصاد متنوع

يذكر أن مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»تأسس من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2019 للمساهمة في تطوير اقتصاد متنوع ومستدام لدولة الإمارات والمساهمة في تنفيذ استراتيجيات التوسع والتنويع الاقتصادي المحددة ضمن رؤية الإمارات 2021، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ورؤية مئوية الإمارات 2071. ويتجسد دور مكتب أبوظبي للصادرات بتعزيز القدرات التصديرية التي تتمتع بها دولة الإمارات وزيادة حجم الصادرات الوطنية من المنتجات غير النفطية إلى الأسواق العالمية من خلال توفير خدمات التمويل والضمان للمشتري والمستورد الخارجي الراغب في شراء خدمات وسلع ذات منشأ إماراتي.

وتصل نسبة تمويل«أبوظبي للصادرات» إلى 90% من قيمة عقد الشراء، بحسب نوع التمويل المستخدم ومخاطر وطبيعة كل عملية تصديرية، كما تتضمن شروط التمويل استيفاء شروط الجدارة الائتمانية، وأن تكون السلعة أو الخدمة المراد تصديرها ذات منشأ إماراتي، ولا تشمل خدمات المكتب صادرات النفط الخام.