أم كلثوم تضيء مسرح الأوبرا المصرية بتقنية «هولوغرام» بعد 45 عاماً على رحيلها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاءت كوكب الغناء العربي أم كلثوم، خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية الجمعة، بعد نحو 45 عاماً على وفاتها، خلال حفل جسّد صورتها لأول مرة في مصر باستخدام تقنية التصوير التجسيمي (هولوغرام). وفي مدخل المسرح الكبير في الأوبرا بوسط القاهرة، وُضع مجسّم لدرع ذهبية كبيرة، عليها صورتها وكُتب «كوكب الشرق أم كلثوم 2020». وما أن أُزيح الستار عن المسرح حتى ظهرت هالة ضوئية في منتصفه، تحولت إلى صورة مجسّمة لأم كلثوم حتى بدأ الحضور في التصفيق بحرارة. ظهرت أم كلثوم ترتدي فستاناً زاهياً بنفسجي اللون يحمل في الوسط حُلية لامعة، وتمسك بوشاحها الشهير في يدها. امتلأ المسرح عن آخره بجمهور من مختلف الأعمار حرص على ارتداء ملابس السهرة الرسمية، وكأنها أمسية غنائية حقيقية لأم كلثوم ترجع إلى الماضي. امتد العرض لـ15 دقيقة، شدت أم كلثوم خلالها مقطعاً من إحدى أغنياتها الشهيرة «حيّرت قلبي معاك» التي كتب كلماتها الشاعر المصري أحمد رامي ولحّنها رياض السنباطي.

وتبقى أم كلثوم بعد أكثر من أربعة عقود على وفاتها، أشهر أيقونات الطرب العربي على الإطلاق. ولا يزال صوتها يتردد على نطاق واسع في أرجاء العالم العربي.

وأشار مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إلى أن استخدام التقنيات الجديدة يرمي إلى استقطاب الأجيال الشابة وتشجيعهم على التمسك بتراثهم وتاريخهم.