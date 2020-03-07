الشرطة الأسترالية تدعو المستهلكين إلى الهدوء بعد «مشادات ورق المرحاض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت الشرطة الأسترالية المستهلكين إلى الهدوء، بعد نشوب خلاف على ورق المرحاض في أحد متاجر سيدني السبت، وبعد وقوع عدة مشادات مماثلة مؤخراً بسبب الهلع لدى المستهلكين جراء تفشي فيروس كورونا المستجد. وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ثلاث نساء يمسكن بشعر بعضهن ويصرخن أثناء شجارهن على حزمة كبيرة من هذه السلعة المرغوبة على رصيف متجر في سيدني. وقالت إحدى النساء فيما كانت المرأتان الأخريان تحرسان عربة مكدسة بلفائف ورق المرحاض «أريد حزمة واحدة فقط!». وتدخل موظفان لفك الاشتباك واستدعيت الشرطة لكن لم يتم القبض على أحد. ويأتي الحادث بعد صعق الشرطة رجلاً هاجم زبوناً وعاملاً في أحد المتاجر في بلدة تامورث في نيو ساوث ويلز الخميس. وكتب براد هازارد وزير الصحة في نيو ساوث ويلز على «تويتر»، السبت مرفقاً تغريدته بصورة للرفوف الفارغة «رجاء توقفوا! إذا لم يشتر بعض الأفراد كميات كبيرة من ورق المرحاض لن يكون هناك أي مشكلة».

وفي وقت سابق، فرضت أكبر سلسلة متاجر تجزئة في أستراليا سقفاً على مبيعات ورق المرحاض مؤكدة للمستهلكين عدم وجود أي نقص في هذه السلعة. وأكدت أستراليا أكثر من 70 إصابة بفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 100 ألف شخص في العالم. وكانت أحدث الإصابات لطبيب في ولاية فيكتوريا في جنوب شرق البلاد عائداً من الولايات المتحدة، وعالج حوالي 70 مريضاً رغم ظهور أعراض الفيروس عليه.