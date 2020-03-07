ترامب يعين مارك ميدوز كبيراً لموظفي البيت الأبيض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اختياره النائب الجمهوري وأحد أنصاره الأكثر ولاء، مارك ميدوز، ليشغل وظيفة كبير موظفي البيت الأبيض، وهو أحد المناصب الهامة والصعبة في الإدارة الأمريكية. وسيكون ميدوز رابع شخصية تتولى هذا المنصب منذ بدء رئاسة ترامب.

وكتب ترامب على تويتر «أنا سعيد بإعلان أن عضو الكونجرس مارك ميدوز سيصبح كبير موظفي البيت الأبيض». وأضاف «عرفت مارك وعملت معه فترة طويلة، وعلاقتنا جيدة حقاً». ويحلّ ميدوزـ 61 عاماً ـ في المنصب محلّ ميك مولفاني الذي كان يشغله بالوكالة.

وتابع ترامب: «أودّ أن أشكر كبير الموظّفين بالوكالة ميك مولفاني على خدمته لهذه الحكومة بشكل جيّد». وأشار إلى أنّ مولفاني «سيكون المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى إيرلندا الشمالية».