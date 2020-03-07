وفاة عازف الجاز الأمريكي الشهير ماكوي تاينر عن 81 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي عازف الجاز الأمريكي الشهير ماكوي تاينر عن عمر 81 عاماً بحسب بيان صادر عن عائلته. ويعتبر تاينر واحداً من أبرز عازفي موسيقى الجاز على البيانو، وحاز شهرة واسعة لا تقل عن هيربي هانكوك، وبيل ايفنز، وتشيك كوريا، وشكل جزءاً هاماً من مسار البيانو في موسيقى الجاز الحديثة.

وكتبت أسرته في منشور على «إنستجرام» من دون تحديد أسباب الوفاة «كان ماكوي موسيقياً ملهماً كرس حياته لفنه وعائلته. ستستمر موسيقاه في إلهام محبيه والمواهب المستقبلية لأجيال عدة».

ولد ألفريد ماكوي تاينر في فيلادلفيا عام 1938 وبدأ تلقي دروس العزف على البيانو في سن الثالثة عشرة. بدأت حياته المهنية مع فرقة «جازتيت» بقيادة بيني غولسون وآرت فارمر. وفي العام 1960، انضم إلى الرباعي التابع لعازف الساكسوفون جون كولترن وشارك في إنتاج أبرز ألبومات الفرقة ومنها «إي لوف سوبريم» و«ماي فايفوريت ثينغز». وكان تاينر آخر الأعضاء على قيد الحياة في الفرقة الرباعية التي ضمت بالإضافة إلى كولترن، كلاً من جيم غاريسون وإلفين جونز. كما حقق تاينر أيضاً نجاحاً في أعماله المنفردة، وعمل في التدريس خلال سنواته الأخيرة.

ورداً على سؤال خلال مقابلة مع إذاعة «إن بي آر» في العام 2008 عن سر عمره المديد قال تاينر «أنا أحب عصير الجزر، فهو مفيد جداً لكم. الجزر والكرفس، لا تنسوا الكرفس».