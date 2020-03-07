اخبار الخليج

الصين تنفي تقارير عن إطلاق ليزر على طائرة أمريكية الشهر الماضي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تنفي تقارير عن إطلاق ليزر على طائرة أمريكية الشهر الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الصين إن تقارير وسائل الإعلام التي ذكرت أنها أطلقت ليزراً على طائرة استطلاع أمريكية الشهر الماضي «لا تتسق مع الحقائق» وذلك طبقاً لبيان أصدرته وزارة الدفاع الصينية.
وكان الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي قال في أواخر فبراير/شباط إن سفينة حربية صينية أطلقت ليزراً على طائرة دورية تابعة للقوات البحرية الأمريكية في المجال الجوي فوق المياه الدولية غربي جوام.
وقالت وزارة الدفاع الصينية في 17 فبراير/شباط إن طائرة دورية أمريكية من طراز بي-8إيه تجاهلت تحذيرات وقامت بتحركات عرضت الأفراد على الجانبين للخطر في الوقت الذي كانت فيه سفن حربية صينية تقوم بتدريب بحري روتيني.
ونشر البيان على الموقع الرسمي للوزارة على وي تشات الجمعة. وأضافت أن كل إجراءات الصين خلال هذه الواقعة كانت سليمة ومهنية وتتفق مع القانون الدولي. ولم تذكر تفاصيل أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تنفي تقارير عن إطلاق ليزر على طائرة أمريكية الشهر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا