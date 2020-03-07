شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تنفي تقارير عن إطلاق ليزر على طائرة أمريكية الشهر الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الصين إن تقارير وسائل الإعلام التي ذكرت أنها أطلقت ليزراً على طائرة استطلاع أمريكية الشهر الماضي «لا تتسق مع الحقائق» وذلك طبقاً لبيان أصدرته وزارة الدفاع الصينية.
وكان الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي قال في أواخر فبراير/شباط إن سفينة حربية صينية أطلقت ليزراً على طائرة دورية تابعة للقوات البحرية الأمريكية في المجال الجوي فوق المياه الدولية غربي جوام.
وقالت وزارة الدفاع الصينية في 17 فبراير/شباط إن طائرة دورية أمريكية من طراز بي-8إيه تجاهلت تحذيرات وقامت بتحركات عرضت الأفراد على الجانبين للخطر في الوقت الذي كانت فيه سفن حربية صينية تقوم بتدريب بحري روتيني.
ونشر البيان على الموقع الرسمي للوزارة على وي تشات الجمعة. وأضافت أن كل إجراءات الصين خلال هذه الواقعة كانت سليمة ومهنية وتتفق مع القانون الدولي. ولم تذكر تفاصيل أخرى.
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