«الصحة» تصدر دليل الحجر المنزلي للفيروس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:إيمان عبدالله آل علي



أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع دليل إرشادات الحجر الصحي المنزلي لفيروس كورونا المستجد، وأشار الدليل إلى ضرورة مراعاة بقاء جميع أفراد الأسرة في المنزل، وألا يسمح بقدوم الزائرين، ويجب على شخص بالغ واحد فقط الاعتناء بالشخص المحجور الذي تعرض للعدوى، وإبعاد النساء الحوامل عن ذلك لأن المرأة الحامل معرضة بشكل متزايد لخطر مضاعفات العديد من الإصابات، وإبقاء الشخص المحجور الذي تعرض للعدوى بعيدًا عن أفراد الأسرة الآخرين.

وأوضح الدليل طرق الاستعداد للحجر الصحي، وتقييم مكان الإقامة للحجر الصحي، وشروط يجب مراعاتها عند الحجر الصحي المنزلي، وآلية استخدام أقنعة الوجه. وأشار الدليل إلى أن المقصود بالحجر الصحي المنزلي، هو البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بالآخرين إذا كان الشخص قد أصيب بمرض مُعدٍ أو تعرض له، إلى أن تنتهي فترة العدوى بالمرض، أو حتى يعرف بأنه لم ينقل العدوى لأي شخص آخر، حيث يساعد الحجر الصحي على إبطاء انتشار العدوى بين السكان، مشيرة إلى أنه قد يُطلب من الشخص البقاء في المنزل حتى 14 يومًا بعد ظهور الأعراض عليه أو بعد تعرضه لأول مرة لشخص مصاب بالمرض.

وحدد الدليل مجموعة اشتراطات يجب توافرها ومراعاتها في مكان الإقامة للحجر الصحي، توافر اللوازم الأساسية «الملابس، الغذاء، مستلزمات النظافة اليدوية، خدمات الغسل، والاتصال، بما في ذلك الهاتف» للمراقبة من قبل العاملين الصحيين، والإبلاغ عن الأعراض، والوصول إلى خدمات الدعم، والتواصل مع العائلة، والوصول إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية أو موظفي الإسعاف، وتوفير أدوات للفحص والتقييم مثل جهاز قياس الحرارة وسجلات الحمى حسب ما تقتضيه الحاجة، وتوفير أرقام الهواتف للإبلاغ عن الأعراض أو الوصول إلى الخدمات وأرقام الطوارئ، والسلطات الصحية إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم النفسي.

واشترطت للحجر توفير غرفة فردية مع دورة مياه خاصة، وسهولة الوصول إلى المواد التعليمية حول المرض والحجر الصحي، وتوافر الخدمات الأساسية الماء والكهرباء وجمع القمامة والتدفئة أو التكييف، التهوية، وسائل الترفيه، وتوفير الأدوية والعلاجات للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

وشملت الاشتراطات استخدام المطهر لتنظيف الأسطح، مثل طاولات السرير وأسطح الحمام، ومراقبة الحالة الصحية العامة، على سبيل المثال، ومشاكل في التنفس، أو ألم في الصدر. وطلب المساعدة الطبية، واستخدام أقنعة الوجه لتقليل خطر العدوى، والحصول على الكثير من الراحة، وشرب الكثير من الماء والمحافظة على نظام غذائي صحي.

وأشار الدليل إلى استخدام أقنعة الوجه في الحجر الصحي، وارتداء قناع للوجه عند مخالطة الآخرين، والتأكد من أن القناع قد تم تركيبه جيدًا، والتخلص من أقنعة الوجه بعد استعمالها مرة واحدة، وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون مباشرةً بعد خلع قناع الوجه وقبل لمس أي شيء آخر.