الحكومة اللبنانية تعلن موقفها بشأن «اليوروبوند» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

تتوجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة، اليوم السبت، في القصر الرئاسي، لمعرفة الخيار الذي ستطرحه الحكومة بشأن سندات اليوروبوند التي تستحق دفعتها الأولى، بعد غد الاثنين، وسط توقعات بأن تؤجل الدفع، وتطلب إعادة جدولة وهيكلة الديون، بعدما استمع المجلس في جلسته، أمس الأول الخميس، إلى نصائح الاستشاريين الماليين والقانونيين بشأن السلبيات والتداعيات المحتملة على أي قرار تتخذه، حيث سيوجه رئيس الحكومة، حسان دياب، كلمة للبنانيين، مساء اليوم السبت، يعلن فيها موقف لبنان من هذا الاستحقاق، بعدما يكون القرار اتخذ في حضور الرؤساء الثلاثة: ميشال عون، ونبيه بري، ودياب، وأعضاء ‏اللجنة الوزارية الاقتصادية والمالية، فيما تفاعل قرار النيابة العامة المالية بالحجز على المصارف، في وقت واصل الحراك الشعبي وقفاته واعتصاماته أمام المؤسسات والمصارف احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار، والضائقة المعيشية، في حين قدمت وزارة الخارجية شكوى إلى مجلس الأمن حول الخروق «الإسرائيلية» المتكررة للأراضي والأجواء اللبنانية.

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فقد قطع ناشطون أمس الطريق العام في منطقة البحصاص عند مدخل طرابلس الجنوبي بالحجارة، والعوائق، وسط انتشار عناصر الجيش، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وأكدوا أن الاحتجاجات والتحركات الميدانية مستمرة حتى تحرير البلد من الفساد، ومحاسبة الفاسدين، واسترداد الأموال المنهوبة. وواصل حراك صيدا تحركه لليوم الثاني على التوالي، في اتجاه محال الصيرفة، بهدف إقفالها احتجاجاً على التلاعب بسعر صرف الدولار، وعدم التزام سعر الصرف الرسمي. وقد عملت مجموعة من المحتجين على إقفال هذه المحال في شارع رياض الصلح. كذلك نفذت مجموعة من المحتجين وقفات أمام عدد من المصارف في المدينة، ودعوا إلى تسهيل أمور المواطنين، مطلقين شعارات ضد حاكم مصرف لبنان، وسياساته المالية.

وأقدم مجهولون، أمس الجمعة، على إحراق خيمة الحراك في بلدة صوفر في الجبل، وقد أتت النيران عليها بالكامل. وحضرت الأجهزة الأمنية والجيش إلى المكان وباشرت التحقيق في الحادث لكشف الفاعل.

على صعيد آخر، واصلت «إسرائيل» انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، حيث قامت طائراتها الاستطلاعية بخرق أجواء الجنوب وصولاً إلى مناطق بيروت، وإزاء الخروق اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية، تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، فيما عرض وزير الخارجية والمغتربين، ناصيف حتي، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، تطورات الأوضاع في الجنوب، والتزام لبنان تنفيذ القرار 1701.