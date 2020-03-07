إيداع وزيرة مصرية «الحجر» بعد عودتها من الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

عادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، والوفد المرافق لها، أمس الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي، من الصين.

وأكد خالد مجاهد مستشار الوزيرة لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وصول الوزيرة قام فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية عليها، والوفد المرافق لها، من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية. وأشار إلى أنه تم سحب عينات من الوزيرة، والوفد المرافق، وإرسالها إلى المعامل المركزية، كما ستتم متابعتهم لمدة 14 يوماً، وهي فترة حضانة الفيروس.

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وأجرت الوزيرة المصرية مباحثات في الصين حول سبل مواجهة فيروس كورونا، كما حملت رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين، وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية.

كما فرضت سلطات مطار القاهرة، إجراءات مشددة على إحدى الرحلات القادمة من الصين، وتم فحص ركاب الرحلة فور هبوط الطائرة، للتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا. وقالت مصادر في المطار، إن الأطباء قاموا بفحص ركاب الرحلة أثناء نزولهم من الطائرة، وأخذوا مسحة من الأنف والحلق، وتم قياس درجات حرارتهم، والتأكد من خلوهم من الأعراض الواضحة لفيروس كورونا، وبلغ عدد ركاب الطائرة 165 راكباً، وتم تحرير بطاقات متابعة صحية للركاب داخل مبنى 2 في المطار لمتابعتهم خلال الأيام القادمة، والتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم.

كما أعلنت مصر، أمس الجمعة، عن اكتشاف ١٢ حالة إيجابية للفيروس المسبب لمرض «كوفيد- ١٩»، بين طاقم باخرة نيلية، نقلت إليهم العدوى عن طريق سائحة تايوانية من أصل أمريكي، كانت في رحلة على مركب سياحي بين مدينتي الأقصر وأسوان، جنوبي البلاد. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزارة قامت بإجراء فحص طبي شامل لطاقم الباخرة السياحية، رغم عدم ظهور أعراض عليهم، لكن الفحوص أثبتت وجود ١٢ حالة إيجابية للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة، وعمل الفحوص اللازمة طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأحالت المصابين الاثني عشر للمستشفى المخصص للعزل، وإخضاع باقي الحالات المخالطة للحجر الصحي لمدة ١٤يوماً أخرى، وهي فترة حضانة المرض، لمتابعة حالتهم الصحية. وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في مصر إلى خمس عشرة حالة، منذ الإعلان منتصف فبراير/ شباط الماضي، عن أول حالة، وكانت لأجنبي تلقى رعاية طبية فائقة، حتى مغادرته الحجر الصحي بعد الفترة القانونية.

إلى جانب ذلك، قالت الخارجية إن الوزارة تتابع حالة مواطنين مصريين مصابين بفيروس كورونا في إيطاليا، من خلال القنصلية العامة، في ميلانو.