وزير الصحة اللبناني: 4 إصابات بكورونا "مجهولة المصدر"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab وزير الصحة اللبناني حمد حسن

وخلال مؤتمر صحفي، قال الوزير حمد حسن: "حصل تطور غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية، حيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة إلى لبنان".

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وجدّد حسن الدعوة لعدم التجمع، والتخفيف من التواصل في المنتجعات والمؤسسات العامة واللقاءات العامة، حسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في لبنان.

وكان لبنان قد أعلن الخميس عن تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطنة قادمة من بريطانيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 16 حالة.

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مقدم من يورونيوز