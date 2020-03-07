وزير الصحة اللبناني: 4 إصابات بكورونا "مجهولة المصدر"

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وخلال مؤتمر صحفي، قال الوزير حمد حسن: "حصل تطور غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية، حيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة إلى لبنان".
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وجدّد حسن الدعوة لعدم التجمع، والتخفيف من التواصل في المنتجعات والمؤسسات العامة واللقاءات العامة، حسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في لبنان.
وكان لبنان قد أعلن الخميس عن تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطنة قادمة من بريطانيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 16 حالة.
شاهد ايضًا: السلطات الإيرانية تقوم بتطهير الشوارع للحدّ من انتشار فيروس كورونا
مقدم من يورونيوز
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الاتحاد الأوروبي للمهاجرين: حدود اليونان ليست مفتوحة
وأعلن بوريل في رسالة موجهة إلى المهاجرين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في زغرب "أود بأن أوصل رسالة واضحة: لا تذهبوا إلى الحدود. الحدود ليست مفتوحة".
Euronews (Ar)
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تجددُ الصدامات بين المهاجرين وشرطة اليونان عند الحدود مع تركيا
بعد مناوشات قصيرة، تجمع مئات المهاجرين أمام مركز بازاركولي الحدودي واسمه كاستانييس في الجانب اليوناني، وهم يهتفون "حرية" و"سلام" و"افتحوا البوابات"، وفق ما ذكر مصور لفرانس برس.
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إصابتان بفيروس كورونا في الجمعية الوطنية الفرنسية من بينهما نائب عن حزب الجمهوريون
أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها النائب البرلماني إصابته بفيروس كورونا. حسب بيان صحفي من الجمعية الوطنية.
Euronews (Ar)
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شاهد: السلطات الإيرانية تقوم بتطهير الشوارع للحدّ من انتشار فيروس كورونا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.