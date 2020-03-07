ارتفاع عدد إصابات كورونا في قطر إلى 12

الدوحة / الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، ارتفاع عدد إصابات فيروس "كورونا" إلى 12، بعد تسجيل حالة جديدة.



وذكر بيان للوزارة أن "المصاب مواطن قطري ممن عادوا من إيران في الفترة الأخيرة، وخضع للحجر الصحي فور وصوله للبلاد".



وأضافت "بذلك يصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 12 حالة حتى الآن".

وفي الأول من مارس/آذار الجاري، كشفت الدوحة عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بـ"كورونا".



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واتخذت قطر عدة إجراءات لمحاصرة تفشي الفيروس شملت فرض قيود على دخول البلاد برا وبحرا وجوا.

وتعد إيران، أحد أبرز البؤر التي شهدت تفشيا لـ"كورونا"؛ ما دعا دولا عدة، لا سيما في الخليج، إلى اتخاذ تدابير شملت منع السفر إليها، وإجلاء مواطنيها من هناك.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم في 93 دولة و3 أقاليم ذاتية الحكم، توفي منهم قرابة 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.