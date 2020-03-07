اغتيال قيادي في الحرس الثوري الإيراني بدمشق

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، باغتيال القيادي في "الحرس الثوري"، العميد فرهاد دبيريان، بالعاصمة السورية دمشق.

وقالت وكالة "فارس" للأنباء، إن دبيريان كان مسؤولا عن بلدية بمنطقة "السيدة زينب" في دمشق، كما تولى قيادة العمليات العسكرية في مدينة تدمر (وسط) قبل استعادتها من تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولفتت الوكالة إلى أنه اغتيل مساء الجمعة.

ولم ترد أي تفاصيل بشأن عملية الاغتيال والمسؤول عنها حتى الساعة 10:10 تغ.

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