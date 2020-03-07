نائب أردوغان: سنضيق الخناق على من يواصل سفك الدماء بإدلب

إسطنبول/ الخليج 365نائب الرئيس التركي:

- كافحنا وحدنا بقيادة الرئيس أردوغان لمنع مقتل مليون مدني آخر في إدلب بعد أن قتل أكثر من مليون في عموم سوريا

- غايتنا الوحيدة هي المساهمة في تأسيس مستقبل أكثر أمانا ورفاهية لأجلنا ولأجل إخوتنا السوريين

- منذ بداية الأزمة في إدلب لم نفضل أبدا طريق الصراع والحرب والآلام".

شدّد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده لن تتردد في تضييق الخناق على مسببي الأزمة بإدلب "حال استمر سفك الدماء" شمال غربي سوريا.

وقال أوقطاي، خلال كلمة في مدينة إسطنبول السبت، "إذا استمر سفك الدماء في المنطقة، فلن نتردد في تضييق الخناق على مسببي الأزمة بعزيمة أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف: "كافحنا وحدنا بقيادة الرئيس أردوغان لمنع مقتل مليون مدني آخر في إدلب بعد أن قتل أكثر من مليون في عموم سوريا".

Advertisements

وتابع: "غايتنا الوحيدة هي المساهمة في تأسيس مستقبل أكثر أمانا ورفاهية لأجلنا ولأجل إخوتنا السوريين".



وأوضح أوقطاي أنه "منذ بداية الأزمة في إدلب لم تفضل تركيا أبدًا خيار الصراع والحرب والآلام".

والخميس، عقد الرئيس أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام قمة جمعتهما حول إدلب بموسكو، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة السورية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.