صحة غزة: ارتفاع وفيات "حريق النصيرات" إلى 11

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع وفيات "حريق النصيرات" وسط القطاع، إلى 11.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب وصل الخليج 365، "استشهاد المواطن سعيد عبد الرحمن سعيد خواص (65 عاما)، متأثرا بإصابته في حادث النصيرات الأليم، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 11".



والخميس، أعلنت الوزارة مصرع 10 أشخاص، وإصابة 57 آخرين، بينهم 22 إصابة خطيرة، جراء حريق كبير اندلع في سوق مخيم النصيرات.

فيما قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إن الحريق "ناجم عن تسرب للغاز داخل أحد المخابز (..) تلاه انفجار لعدد من أسطوانات الغاز، وامتد إلى المرافق والمحلات الملاصقة".

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