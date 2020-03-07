- 1/2
- 2/2
زين خليل / الخليج 365
اخترق مجهولون، حساب وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت على موقع "تويتر"، ونشروا تغريدات على غرار "الحرية لفلسطين"، مع أعلام فلسطين وتركيا.
جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "كان" العبرية الرسمية، في وقت مبكر من صباح السبت، عبر حسابها على "تويتر".
ولاقى الخبر تفاعلا من إسرائيليين، تساءل بعضهم "إن كان بينيت، لم ينجح في حماية حسابه على تويتر، فكيف سيحمي إسرائيل؟".
فيما قال الصحفي التقني بصحيفة "هآرتس" العبرية، ران بار زيك، إن منع اختراق حساب "تويتر" أمر سهل باستخدام خاصية التصديق الثنائي (Two- Factor Authentication).
وأضاف بار زيك عبر حسابه على تويتر: "إذا لم يكن بينيت، قد فعّل تلك الخاصية التي تستخدمها كل الشخصيات العامة، فذلك تقصير".
ورغم استعادة وزير الدفاع الإسرائيلي حسابه المخترق، إلا أنه لم يعلق حتى الساعة 08:00 تغ، على الاختراق.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يخترقون حساب وزير الدفاع الإسرائيلي على "تويتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.