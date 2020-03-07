الكويت ترصد 3 إصابات جديدة بكورونا

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الصحة بدولة الكويت، رصد 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا مرتبطة بالسفر لإيران. وقالت وزارة الصحة الكويتية، اليوم: تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح إجمالي الحالات 61 إصابة.

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