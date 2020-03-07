تسجيل حالتي وفاة جراء كورونا في فلوريدا

صحيفة الخليج الالكترونية توفي شخصان في ولاية فلوريدا الأمريكية جراء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت وزارة الصحة في الولاية. وأضافت الوزارة في بيان إن هناك 12 حالة إصابة مؤكدة في فلوريدا. وبوفاة هذين الشخصين يرتفع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة إلى 17 حالة وفاة جراء فيروس كورونا في ولايات واشنطن وكاليفورنيا وفلوريدا.

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