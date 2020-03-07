«الشورى» يناقش اقتراح فرض ضريبة على نزلاء الفنادق

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صحيفة الخليج الالكترونية
يعتزم مجلس الشورى، على مناقشة تقرير اللجنة المالية بالمجلس بشأن مقترح فرض ضريبة على نزلاء الفنادق، في جلسته بعد غد الاثنين.
وعلى جانب آخر، يتناول المجلس يوم الأربعاء المقبل، طلب الموافقة على استثناء الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” من بعض الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، والمعاد للشورى بعد التباين مع مجلس الوزراء؛ فضلًا عن تقرير اللجنة الأمنية في شأن هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور “العبور”.
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