دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بسبب كورونا: تويتر يفعل إجراءات جديدة بشأن "خطاب الكراهية"

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اتخاذ إجراءات جديدة ضد "خطاب الكراهية"، حيث تضمنت الإجراءات الجديدة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسط تصاعد المخاوف ضد العدوى عالمياً.

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ووفق منشور رسمي على حساب فريق الأمن والسلامة في "تويتر"، أكد الفريق أنه من المقرر تطبيق قاعدة حظر خطاب الكراهية، الذي يستهدف المجموعات المتشددة على التعليقات؛ التي تطال الأشخاص لأسباب "السن أو الإعاقة أو المرض".

وقال الفريق الأمني: "ينصب تركيزنا الرئيسي على معالجة خطر العنف في الحياة الحقيقية، ويظهر البحث أن الكلمات غير الإنسانية تزيد من هذا الخطر". وفق ما جاء بموقع سكاي نيوز عربية.

ووفق هذا القرار الجديد، سيحذف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التغريدات المخالفة لقواعد حظر خطاب الكراهية، علماً بأن "تويتر" يعتمد على المستخدمين في إبلاغهم عن التعليقات المخالفة.

يأتي ذلك ضمن سياسات المنصة الاجتماعية وكذلك الشبكات الاجتماعية الأخرى، التي تكافح لإزالة المحتويات المخالفة أو التي تتضمن خطابات كراهية ومسيئة للآخرين، مع الحرص على أن تبقى مساحات متاحة للجميع.

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يذكر أن من أمثلة التغريدات المخالفة للقواعد، المنشورات التي تصف أشخاصاً مصابين بمرض ما بأشياء غير محمودة، أو تصنيفهم بفئات دنيونية.المزيد:

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