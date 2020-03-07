شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تنفى ما يتردد عن استقالة عدد من مسئوليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تقديم وكلاء فيها استقالاتهم، مؤكدة أنها معلومات غير صحيحة، وأكدت "الصحة الكويتية" - فى بيان صحفى اليوم - أن كل قيادات الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد، وتواصل أداء مسؤوليتها بكل اقتدار وبكامل الانسجام والتعاون، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأعربت عن كامل ثقتها فى قرارات مجلس الوزراء، التى جاءت منسجمة تماما مع توصيات الوزارة، حفاظا على مصالح الكويت العليا وأمنها الصحي، وهو ما كان محل إشادة وتقدير منظمة الصحة العالمية، التى ثمنت كل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكويت فى مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ودعت "الصحة الكويتية" إلى ضرورة تحرى الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات الصحيحة، فى ظل نهج الشفافية الذى تتبعه الوزارة فى كل شؤونها.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، عدم تسجيل أى حالة مصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فى الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - فى بيان صحفى - إن عدد الحالات المصابة بقى على ما هو عليه عند 58 حالة جميعها مستقرة، باستثناء حالتان تتلقيان الرعاية الطبية فى العناية المركزة، ومازالت حالة إحداهما حرجة، بينما الأخرى مستقرة، فضلا عن تماثل حالة للشفاء.

ودعا السند المواطنين والمقيمين مجددًا، إلى الأخذ بجميع التدابير الوقائية فى مكافحة العدوى، وعدم السفر فى الوقت الحالي، وتجنب التجمعات، حرصًا على صحتهم وسلامتهم، وحفاظًا على صحة المجتمع.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، فى الوقت نفسه، على ضرورة متابعة القنوات الرسمية لوزارة الصحة، بشأن آخر التطورات والمستجدات، وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة.

وأعلنت الحكومة فى توجو الواقعة فى غرب أفريقيا اليوم الجمعة عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد، والحالة لامرأة (42 عاما) تقيم فى العاصمة لومى وزارت بنين وألمانيا وفرنسا وتركيا فى أواخر فبراير وأوائل مارس.