شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترد على مزاعم وجود بركان فى السعودية: حريق ناتج عن مخلفات حيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السلطات فى السعودية، حقيقة الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، ويظهر فيه اشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف يقع بمحافظة خيبر، حيث ثارت شائعات حول هذه الأدخنة نسبها البعض لظهور بركان فى المملكة العربية السعودية.

وأشارت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة، فى بيان لها، حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، حول مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه اشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف أم الجرسان، بأنه تمت مباشرة فرقة إطفاء إلى الموقع المتواجد على بعد 40 كيلو متر شرق مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر.

وقال المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى بالمدينة المنورة: "إن الحريق عبارة عن اشتعال وتصاعد أدخنة من مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض تم إشعالها بمصدر خارجى، حيث سبق وأن تمت مباشرة حوادث مماثلة فى أوقات مختلفة فى ذات الموقع".

وأوضح المتحدث للدفاع المدنى بالمدينة المنورة، أنه سبق وقوف لجنة مشتركة من الدفاع المدنى وهيئة المساحة الجيولوجية على المسألة، وثبت لها أنها مخلفات حيوانية.

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كان قد كشف مدير عام الدفاع المدنى السعودى، الفريق سليمان العمرو، تعيين 60 امرأة فى المديرية العامة للدفاع المدنى بمدينة الرياض كمرحلة أولى على أن تتوالى فى بقية مديريات مناطق المملكة، لتكتمل هذه المنظومة قريباً، مبينا أن دورهن توعوى فى مجال السلامة والوقاية من الحريق وفى مراكز القيادة والسيطرة، إلى جانب أعمال أخرى ستؤول اليهن فى المدراس والجامعات النسائية والمشاغل وسيكون للمرأة السعودية دور فى الوقوف على هذه المواقع والقيام بالكشف الوقائى وإجراءات ومتطلبات السلامة.





ونقلت صحيفة الرياض السعودية عن العمرو، على هامش الملتقى السنوى للدفاع المدنى 2020 بعنوان "الحاضر وصناعة المستقبل" بالدمام – آنذاك - أن الدفاع المدنى نهج فى عقد المؤتمرات والاجتماعات السنوية مع كافة القيادات فى مناطق المملكة لمناقشة الامور والمستجدات ومراجعة الخطط المنفذة والمستقبلية للدفاع المدنى والاطلاع على البرامج العلمية الجديدة فى العالم.

وأشار العمرو، إلى أن التعاون مستمر على مستوى الخليج العربي، مؤكدا أن فريق البحث والانقاذ السعودى، تم تصنيفه تصنيف عالى من قبل المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ "انسراج (INSARAG)، ومتطلعا إلى استمرار التعاون الخليجى فى هذا المجال.





وعن مدى الالتزام بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية بمنع تكسيات واجهات المحلات التجارية بالتكسيات غير المطابقة والقابلة للاشتعال، قال: إن الدفاع المدنى يتابع هذا القرار بشكل دقيق حفاظا على سلامة المبانى وقاطنيها، مؤكدا فى ذات السياق، وجود تعاون مع وزارة الإسكان حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بتوفير متطلبات واشتراطات السلامة فى كافة المبانى التى تسلمها وزارة الإسكان للمواطنين.