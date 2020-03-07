شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: مقتل عضو بارز بالحرس الثورى الإيرانى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة فارس للأنباء، أن فرهاد دبيريان العضو البارز فى الحرس الثورى الإيرانى "استشهد" فى سوريا أمس الجمعة دون ذكر تفاصيل عن كيفية موته، ووصفت الوكالة المقربة من الحرس الثورى دبيريان بأنه "أحد المدافعين عن مقام السيدة زينب" فى العاصمة السورية دمشق وأنه "تولى من قبل قيادة محور مدينة تدمر فى الحرب على الإرهاب".

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا إن قائدا كبيرا بالحرس الثورى الإيرانى اغتيل فى منطقة السيدة زينب جنوبى دمشق.

وفى سياق أخر، لقى ثلاثة من عناصر مليشيا "فاطميون"، الأفغانية الشيعية التى يدعمها الحرس الثورى الإيرانى فى سوريا، مصرعهم؛ جراء انفجار سيارة عسكرية فى شرق دير الزور، أذاعت ذلك قناة "العربية الحدث" الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له.

من جانب أخر استعاد الجيش السورى، من خلال عملية عسكرية نفذها، اليوم الأربعاء، السيطرة علي كافة النقاط التي تراجع عنها في محيط الطريق الدولي بريف إدلب.

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وذكرت قناة "روسيا اليوم"، إن القوات السورية استعادت تأمين طريق حلب دمشق الدولي، بعد معارك عنيفة مع عناصر (جبهة النصرة).

وأضافت أن العمل جار لفتح طريق حلب - اللاذقية خلال الفترة المقبلة.

وعلي صعيد متصل، انتشرت الشرطة العسكرية الروسية في مدينة سراقب بريف إدلب ومحيطها؛ لحماية وضمان الأمن وحركة السير علي الطريقين الدوليين إم5 ، وإم 4.