بيع أول دفعة من هاتف Mate Xs في ثوانٍ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

بينما تأثرت تجارة الصين بتداعيات الهلع من فيروس كورونا الجديد، كسرت عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" القاعدة منتصرة على الوباء، بائعة الدفعة الأولى من هاتفها الجديد "ميت إكس إس" في ثوانٍ معدودة.



وقالت شركة هواوي في بيان لها إن الدفعة الأولى من هاتفها الذكي القابل للطي الثاني (ميت إكس إس) Mate Xs بِيعت في الصين في بضع ثوانٍ، وذلك في نجاح جديد.

وكانت "هواوي" الصينية قد أطلقت الجيل الأول من هاتفها القابل للطي (ميت إكس) Mate X في الصين نهاية العام الماضي، وكان الهاتف قد حقق نجاحا هناك.

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وقالت الشركة إن "الكمية التي طرحتها من هاتف (ميت إكس إس) الجديد بيعت في ثوانٍ. وتعتزم إطلاق الدفعة الثانية منه في 8 مارس/آذار الجاري".

ولم تكشف "هواوي" عن الكمية التي باعتها من هاتف "ميت إكس إس" الجديد، ولكن بحسب الأرقام السابقة، كانت الشركة قد باعت أكثر من 100,000 وحدة من هاتف "ميت إكس" في أقل من شهر في الصين، لذا يُتوقع أن يحقق الهاتف الجديد – الذي يتوفر بسعر مرتفع قدره 2,400 دولار أمريكي - أرقاما مشابهة.

يشار إلى أن "هواوي" كانت قد أعلنت عن هاتف "ميت إكس إس" في 24 فبراير/شباط الماضي بتصميم شبيه بهاتف "ميت إكس"، ولكن الشركة حسّنت من بعض المواصفات، خصوصا الداخلية.

وقالت "هواوي" إن الجيل الجديد يقدم شاشة أشد متانةً، ثم إنه أُعيد تصميم المفاصل. وداخليا، يحتوي الهاتف على معالج أسرع، وهو "كيرين 990" Kirin 990 بدلًا من معالج "كيرين 890".

وأضافت الشركة أنها استخدمت هذه المرة بناء "رباعي الطبقات" للشاشة على "ميت إكس إس"، ما يجعلها أكثر تحمُّلا. مع ذلك، فإن الطبقات مصنوعة من البلاستيك، الأمر الذي يجعل هاتف سامسونج القابل للطي الأحدث (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip الوحيد في تقديم حماية مصنوعة من الزجاج.