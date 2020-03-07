أبل وجوجل تطهران متجريهما الإلكترونيين من "خرافات كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

شنت شركتا جوجل وأبل الأمريكيتان حملة تطهير موسعة في متجريهما الإلكترونيين ضد التطبيقات التي تدعي تقديم خدمات أو معلومات غير موثقة حول فيروس كورونا المستجد.



وتحاول الشركتان ردع المطورين عن إدراج تطبيقات إلكترونية تتعلق بفيروس كورونا المستجد على أي من أنظمتها للتشغيل IOS وأندرويد، لمكافحة الشائعات والخرافات التي تنتشر حول المرض.

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وبحسب موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، ترفض الشركتان بشكل قطعي أي طلب لتدشين تطبيق إلكتروني يتعلق بالفيروس، ما لم يكن التطبيق مدعوما من هيئة صحية رسمية موثقة من قبل حكومات الدول التي ظهرت بها حالات مصابة.

وقال الموقع الأمريكي إن جوجل وأبل تحظران تأسيس أي تطبيق إلكتروني من هذا النوع، منعا لانتشار وترويج الشائعات حول فيروس كورونا، من جهات غير رسمية.

جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 101321 حالة في مختلف دول العالم حتى 6 مارس/آذار الجاري.

وأظهرت بيانات جمعتها اللجنة الوطنية للصحة بالصين ووكالة (بلومبرج) الأمريكية للأنباء أن الفيروس وصل إلى 93 دولة في العالم وأسفر عن وفاة 3457 شخصا.