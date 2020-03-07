شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعيد فتح المطاف لغير المعتمرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت السعودية فتح صحن المطاف للطائفين غير المعتمرين ابتداء من فجر اليوم السبت.
وأعلن الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم السبت عن صدور الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.
وأكد الشيخ السديس ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، لافتاً الانتباه إلى حرص قيادة المملكة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.
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