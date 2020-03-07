مليار جهاز يعمل بنظام أندرويد معرض للقرصنة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images أجهزة كثيرة تعمل بنظام أندرويد لم تعد تتلقى تحديثات أمنية

أفاد تقرير أصدرته مجلة "ويتش"، المتخصصة في حماية المستهلك، بأن أكثر من مليار جهاز إلكتروني يعمل بنظام أنرويد معرض للقرصنة، لأنه لم يعد محميا بالتحديثات الأمنية.

وجاء في التقرير أن مستعملي هذه الأجهزة عبر العالم قد يتعرضون لسرقة بياناتهم أو الابتزاز وغيرها من الهجمات الإلكترونية.

وتقول المجلة إنه على أي شخص يستعمل هاتفا يعمل بنظام أندرويد صدر في عام 2012 أو قبل ذلك، أن يفكر جديا في حماية جهازه من القرصنة.

وأضافت أنها لم تقتنع بردود غوغل على التساؤلات التي طرحتها.

ولم ترد غوغل أيضا على طلب بي بي سي للتعليق على ما جاء في تقرير ويتش.

وتقول بيانات غوغل إن 42.1 في المئة من مستعملي أندرويد عبر العالم يعملون بنسخة 6.0 من نظامها أو أقل.

وحسب النشرة الأمنية لنظام أندرويد فإنه لم تصدر تحديثات على النظام في 2019 للنسخ دون 7.0.

وبناء على هذه المعطيات خلصت ويتش إلى أن 2 من 5 بين مستعملي أندرويد عبر العالم لا يتلقون تحديثات أمنية.

وجربت المجلة 5 هواتف:

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موتورولا X

سامسونغ غلاكسي أي 5

سوني إكسبيريا زد 2

أل جي غوغل نيكسوس 5

سامسونغ غالاكسي أس 6

وطلبت ويتش من مختبر مضادات الفيروسات "أي في" أن يخترق هذه الهواتف بفيروسات، ونجحت العملية مع كل منها، وأصابت بعضها أكثر من مرة.

وقالت إنها عرضت النتائج التي وصلت إليها على غوغل، ولكن عملاق التكنولوجيا "لم يقدم تطمينات على أنه يعتزم مساعدة المستعملين الذين لم تعد أجهزتهم محمية".

وطالبت المجلة غوغل وشركات التكنولوجيا الأخرى بالشفافية فيما يتعلق بطول المدة التي تسري فيها التحديثات الأمنية على الهواتف الذكية.

وقالت إن شركات الهواتف الذكية عليها أن تبذل المزيد من الجهد لتقديم المساعدة إلى المستعملين وتوضيح خياراتهم بعدما تنتهي فترة التحديثات الأمنية المقدمة لهم.

وتقول كيت بيفان محررة شؤون الحاسوب في مجلة ويتش: "إنه أمر يثير القلق أن نرى أجهزة باهظة الثمن تعمل بنظام أندرويد، تفقد الحماية الأمنية بعد فترة قصيرة، مما يجعل ملايين المستعملين عرضة للمخاطر، إذا تعرضت أجهزتهم للقرصنة".

وتضيف أن "غوغل وشركات الهاتف لابد أن تكون واضحة وصريحة بشأن التحديثات الأمنية، فتقدم معلومات دقيقة عن فترة توفير التحديثات، وما الذي يفعله المستعمل إذا انتهت هذه الفترة".

وطالبت الحكومات أيضا "بإصدار تشريعات تفرض على الشركات الشفافية بخصوص التحديثات الأمنية على الأجهزة الذكية وتأثيرها على المستهلك".

كيف تتحقق من أن هاتفك معرض للقرصنة وماذا تفعل؟