أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، اليوم الجمعة، عن شفاء أول شخص في البلاد مصاب بفيروس "كورونا" المستجد.
وقال في بيان صحفي إن "أول شخص مصاب بفيروس كورونا غادر المستشفى بعد الشفاء التام في بغداد".
وأضاف أن "ذلك أول دليل على الشفاء الذاتي للمصابين في العراق".
وأشار إلى أن "المصابين الباقين أيضا بصحة جيدة، وحالات الوفاة كانت بمصابين لديهم أمراض مزمنة متقدمة".
المصدر: RT
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. شفاء أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.