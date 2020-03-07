العراق.. شفاء أول حالة مصابة بفيروس "كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Alaa al-Marjani مطار النجف، العراق، 26 فبراير 2020العراق.. شفاء أول حالة مصابة بفيروس "كورونا"

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، اليوم الجمعة، عن شفاء أول شخص في البلاد مصاب بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال في بيان صحفي إن "أول شخص مصاب بفيروس كورونا غادر المستشفى بعد الشفاء التام في بغداد".

وأضاف أن "ذلك أول دليل على الشفاء الذاتي للمصابين في العراق".

وأشار إلى أن "المصابين الباقين أيضا بصحة جيدة، وحالات الوفاة كانت بمصابين لديهم أمراض مزمنة متقدمة".

المصدر: RT