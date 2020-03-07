شكرا لقرائتكم خبر عن دول عربية تدين الهجوم الإرهابي في كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدانت دول عربية الهجوم الإرهابى الذى استهدف تجمعًا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل عدد من الأبرياء وجرح آخرين.

وقالت الإمارات في بيان لها أنها تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الإمارات في بيان نشرته وكالة الانباء الإماراتية "وام" عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما ادانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالية في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ووقوفها معها ضد التطرف والعنف والإرهاب.

أعلن مسئولون أفغان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذى استهدف تجمعاً لساسة أفغان بارزين فى العاصمة كابل إلى 32 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.

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وأوضح المسئولون، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن المهاجمين الاثنين قُتلا على يد الشرطة الأفغانية فى وقت لاحق.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابى مسؤوليته عن الهجوم، كانت وزارة الداخلية الأفغانية قد قالت اليوم الجمعة إن 29 شخصاً قتلوا وأصيب 61 آخرون جراء الهجوم الذى استهدف تجمعاً لعدد من الساسة الأفغان فى العاصمة "كابول" لإحياء الذكرى الـ 25 لمقتل زعيم حزب الوحدة الشيعية فى أفغانستان "عبد العلى مزاري" الذى لقى حتفه فى ظروف غامضة.

وكانت حركة "طالبان" الأفغانية قد نفت فى وقت سابق تورطها فى الهجوم الذى لم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عنه.