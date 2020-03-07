تركيا: سنظل قوة ردع ضد انتهاك وقف إطلاق النار بـ"إدلب"

أنقرة/ الخليج 365وزير الدفاع التركي:

- اتخذنا بقيادة الرئيس أردوغان خطوة مهمة بخصوص الحل السياسي في "إدلب"

- سنبدأ دوريات مشتركة مع الروس في طريق (إم 4) اعتبارا من 15 مارس

- وفد عسكري روسي سيصل أنقرة مطلع الأسبوع القادم

- تركيا تبذل جهودًا مكثفة من أجل إنهاء المأساة الإنسانية في "إدلب"، والتي التزم العالم الصمت حيالها

- نسعى إلى وقف نزيف الدم، وإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة خلال أقرب وقت ممكن

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده ستظل قوة ردع ضد انتهاك وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وإنه لم يحدث أي خرق منذ سريان الاتفاق المبرم مع الروس مساء الخميس.

جاء ذلك في كلمة عقب اجتماع مطول مع كبارة القادة العسكريين الأتراك بمقر قيادة عمليات إدلب، في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده اتخذت بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، خطوة مهمة بخصوص الحل السياسي في إدلب، على الطريق المؤدي إلى السلام.

وتابع: "سنبدأ دوريات مشتركة مع الروس في طريق (إم 4) اعتبارا من 15 مارس/ آذار، وبدأنا العمل بخصوص تفاصيل الممر الآمن على امتداد الطريق البري".



وأعلن أن وفدًا عسكريًا روسيًا سيصل أنقرة مطلع الأسبوع القادم.

وأردف: "سنظل قوة ردع ضد انتهاك وقف إطلاق النار، ولم يحدث أي خرق منذ سريانه".

وزاد: "نتابع التطورات عن كثب، وسنرد بأشد الطرق على أي هجمات ضد وحداتنا ونقاط مراقبتنا دون تردد".

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ولفت إلى أن تركيا تبذل جهودًا مكثفة من أجل إنهاء المأساة الإنسانية في "إدلب"، والتي التزم العالم الصمت حيالها.

وقال إن الجيش التركي يؤدي مهامه في "إدلب" بهدف ضمان وقف إطلاق النار، ومنع الهجرة، وإنهاء المأساة الإنسانية، لتحقيق أمن الحدود التركية، في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس الوارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقات أضنة وأستانة وسوتشي.

وأكّد أن القوات التركية تمكنت من تحييد الكثير من الأهداف التابعة للنظام السوري في إطار عملية "درع الربيع" التي انطلقت عقب الهجوم الغادر على الجنود الأتراك في 27 فبراير/ شباط الماضي.

وأضاف: "نسعى إلى وقف نزيف الدم، وإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة خلال أقرب وقت ممكن، ونحن مصممون للغاية في هذا الصدد".

أكار، قال إن التعاون البناء مستمر بين تركيا وروسيا فيما يتعلق بالملف السوري.

ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في موسكو الخميس، ساهم في وقف هجمات نظام الأسد التي عرضت أمن تركيا والمنطقة للخطر، وتسببت بمأساة إنسانية.

وأفاد بأن ما تتطلع إليه تركيا هو أن يكون وقف إطلاق النار دائمًا، وضمان تأسيس المناخ المناسب لعودة أكثر من مليون إنسان بريء، يشكل الأطفال والنساء 81 في المئة منهم، إلى ديارهم التي هجّروا منها.

والخميس، عقد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان و الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام قمة جمعتهما حول إدلب بموسكو، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة السورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.